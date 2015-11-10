Назарбаев подписал ряд законов по сотрудничеству с ШОС и СНГ
Ксения Воронина
Глава государства подписал Закон "О ратификации соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Данное соглашение между государствами – участниками СНГ было подписано в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года, в качестве законопроекта документ был одобрен Парламентом РК 22 октября 2015 года. Оно регламентирует порядок передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота между компетентными органами государств – участников Содружества Независимых Государств. Целью передачи образцов является их сравнение для определения места и способа производства, принадлежности к одной партии, возможных способов и путей их транспортировки и других целей.
Также Президентом был подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительствами государств –членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок".
Данный законопроект тоже был одобрен Парламентом РК 22 октября 2015 года.
Целью настоящего соглашения является развитие международного автомобильного сообщения между государствами – участниками ШОС. Соглашением предусматривается осуществление грузовых автомобильных перевозок по согласованным маршрутам между странами ШОС – Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан – на основе квотируемой разрешительной системы. Соглашением определены 6 маршрутов, 4 из которых проходят по территории Казахстана.
Сроки открытия для этих маршрутов установлены не позднее 2020 года, также планируется увеличение объемов транзита через территорию РК до трех миллионов тонн.