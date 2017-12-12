Назарбаев подписал закон, направленный на повышение престижа воинской службы

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений", направленный на повышение престижа воинской службы, социально-правового статуса военнослужащих и их семей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Целью документа является совершенствование системы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.
В частности, поправками в документ предусматривается выплата специального денежного обеспечения военнослужащим за счет бюджетных средств взамен предоставления им служебного жилища. При этом размер этих жилищных выплат будет дифференцироваться по регионам и составу семьи.
"Определяется порядок исчисления размера жилищных выплат и денежной компенсации, которую выплачивают военнослужащим в случаях, когда служебное жилище не подлежит приватизации", – отмечается в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената РК.
Также уточняются цели использования жилищных выплат, основания прекращения их выплаты, состав членов семьи военнослужащих. Так, в случае гибели военнослужащего, членам его семьи, наследникам гарантируется право на использование жилищных выплат, на их получение в виде единовременной денежной компенсации.
Кроме этого, отдельными поправками урегулированы вопросы защиты от нецелевого использования жилищных выплат, накопленных на банковских счетах.
