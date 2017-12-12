Назарбаев подписал закон, направленный на повышение престижа воинской службы

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений", направленный на повышение престижа воинской службы, социально-правового статуса военнослужащих и их семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК. 

Целью документа является совершенствование системы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.

В частности, поправками в документ предусматривается выплата специального денежного обеспечения военнослужащим за счет бюджетных средств взамен предоставления им служебного жилища. При этом размер этих жилищных выплат будет дифференцироваться по регионам и составу семьи.

"Определяется порядок исчисления размера жилищных выплат и денежной компенсации, которую выплачивают военнослужащим в случаях, когда служебное жилище не подлежит приватизации", – отмечается в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената РК.

Также уточняются цели использования жилищных выплат, основания прекращения их выплаты, состав членов семьи военнослужащих. Так, в случае гибели военнослужащего, членам его семьи, наследникам гарантируется право на использование жилищных выплат, на их получение в виде единовременной денежной компенсации.

Кроме этого, отдельными поправками урегулированы вопросы защиты от нецелевого использования жилищных выплат, накопленных на банковских счетах.

Согласно законотворческой процедуре, документ направляется на подпись Главы государства.

Ранее об изменениях законодательства в сфере жилищных отношений военнослужащих рассказали в профильном министерстве.

Текст Закона публикуется в печати.

