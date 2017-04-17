Назарбаев поручил провести модернизацию общественного сознания на высоком уровне

Президент
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Президент Нурсултан Назарбаев провел встречу с Премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, в ходе которой Главе государства был представлен отчет о деятельности Правительства по реализации Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", а также информация о выполнении государственных и отраслевых программ по итогам первого квартала 2017 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Елбасы подчеркнул важность реализации ранее утвержденных программ развития и необходимость качественного контроля их выполнения.

"По итогам первого квартала экономика страны выросла на 3%. Это результат осуществления наших программ. Необходимо продолжить работу в этом направлении и удержать показатели на хорошем уровне с возможностью их увеличения к концу текущего года. Предпосылки для этого имеются", – сказал Президент.

Также Глава государства напомнил о предстоящих мероприятиях, проведение которых требует тщательной подготовки и контроля.

"В скором времени Казахстан ожидает визит руководства Туркменистана. Впереди саммит Шанхайской организации сотрудничества, всемирная выставка "ЭКСПО-2017" в Астане. Вместе с этим нельзя забывать о главных целях дальнейшего развития страны", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент отметил важность реализации задач, поставленных в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

Глава государства, подчеркнув высокую ответственность Правительства в рамках предстоящей работы, поручил также привлечь к данному процессу общественность страны, в том числе представителей интеллигенции, молодежи, неправительственного сектора.

"Статья "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" продумывалась много лет. В настоящее время ведется разработка плана по практической реализации поставленных задач. Есть проекты, требующие финансирования. Однако большинство из них не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета", – отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент обратил внимание на высокую активность и поддержку озвученных инициатив со стороны большинства казахстанцев.

"Ежедневно я получаю очень много телеграмм от общественности из регионов страны, с поддержкой предложенных в статье решений. Среди них различные творческие коллективы, интеллигенция, представители молодежи", – поделился Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа по намеченным направлениям модернизации общественного сознания должна быть выполнена на высоком качественном уровне.

Бакытжан Сагинтаев доложил Главе государства о росте краткосрочных экономических показателей по итогам первого квартала. По информации Премьер-министра, показатели горнорудного и перерабатывающего секторов промышленности достигли высокого уровня.

Также Сагинтаев проинформировал Президента о ходе подготовки Правительством совместно с акиматами, крупными холдингами и компаниями дорожной карты по технологической модернизации.

В завершение встречи Глава государства дал конкретные поручения.

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