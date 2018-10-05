Назарбаев поручил решить все вопросы по оздоровлению финансового сектора

Национальному банку РК совместно с Правительством необходимо системно решать вопросы оздоровления финансового сектора и проведения комплексной антиинфляционной политики. Об этом на ежегодном Послании народу Казахстана сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Необходимо усилить роль финансового сектора, в развитии реальной экономики обеспечив долгосрочную макроэкономическую стабильность. Рост цен, доступ к финансированию устойчивости банков – вот, что сейчас больше всего волнует людей. Нацбанку совместно с Правительством надо, наконец, начать системно решать вопросы оздоровления финансового сектора, проведения комплексной антиинфляционной политики. Критически важно наращивать кредитование экономики, особенно обрабатывающего сектора и МСБ. Хорошо, я говорю, дайте деньги бизнесу, давайте будем финансировать. А кто будет брать эти кредиты? Где эти предприятия, которые способны возвратить кредиты?" – задал вопрос Назарбаев.
В то же время Президент отметил, что это вопрос Правительства, а не банка.
"Все дело в том, что некому брать эти кредиты и некому возвращать. Дайте нам предприятия, которые нормально работают, деньги используют и вернут с процентами. Мырзахметов, Кулебаев где? А? Вы говорите: нет денег. Кто будет их брать. Если есть, давай сейчас, составьте список таких. Будем им штучно давать деньги. Ерболат Досаев, это ты будешь заниматься. Наращивание кредитования бизнеса важно, но давайте с этим разберемся", –заявил Президент.