Назарбаев поручил установить причины массового падежа сайги

Президент
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Эльмира Киргеева
Фото с сайта akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал безобразием неумение определить первопричины массового падежа сайгаков. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности, в ходе которого были обсуждены вопросы состояния экологической безопасности, предпринимаемых мер в области охраны окружающей среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

По информации пресс-службы, Глава государства подчеркнул, что Правительство и местные исполнительные органы, реализуя задачи по устойчивому развитию Казахстана, обязаны обеспечить сохранность биоразнообразия животного и растительного мира, в том числе разобраться с первопричинами массового падежа сайгаков в ряде областей страны.

"Выдвигаются различные версии, высказываются противоположные мнения. Это говорит о полном безобразии в этом направлении, отсутствии соответствующих специалистов, неумении определить факторы, которые привели к данной ситуации", – возмутился Президент.

Также Нурсултан Назарбаев отметил необходимость скорейшего урегулирования вопросов, связанных с охраной здоровья жителей сел Калачи Акмолинской области и Березовка Западно-Казахстанской области. В этой связи подчеркнута важность обеспечения свободного доступа населения к информации об экологической ситуации в регионе проживания.

"До сих пор никто должным образом не объяснил, что является причиной явления в селе Калачи. Если компетентные органы не могли разобраться в ситуации, не имели необходимых экспертов, следовало пригласить иностранцев и поручить это дело им", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на то, что создание эффективного механизма прогнозирования и предупреждения экологических рисков позволит минимизировать ущерб от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, политика в природоохранной сфере должна быть нацелена на стимулирование и широкое вовлечение бизнеса в решение вопросов ресурсосбережения, внедрения безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности.

Обеспечение здоровья населения страны и его высокого качества жизни требует от казахстанской науки прорывных исследований и разработок, позволяющих осуществлять стратегический анализ состояния окружающей среды и с упреждением реагировать на любые негативные проявления.

Глава государства также обратил внимание на важность эффективного использования двух казахстанских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, запущенных в 2014 году, для мониторинга состояния окружающей среды и раннего выявления рисков в экологической сфере.

Кроме того, Президент акцентировал внимание на том, что нашей стране наряду с решением задач индустриализации, развития аграрного сектора, малого и среднего бизнеса необходимо уделять внимание вопросам обеспечения экологической безопасности.

Такие риски, как опустынивание и деградация земель, состояние качества воздуха в некоторых населенных пунктах, нерациональное водопользование, промышленные выбросы и накопление бытовых отходов, включая появление стихийных свалок, требуют от государства и бизнеса принятия конкретных мер.

В своем докладе министр энергетики Владимир Школьник дал обзор экологической ситуации, деятельности государственных органов в данной сфере, в том числе в рамках реализуемой Концепции по переходу Казахстана к "зеленой" экономике.

По итогам обсуждения Глава государства дал ряд конкретных поручений Правительству, возложив контроль за их исполнением на Секретариат Совета Безопасности.

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