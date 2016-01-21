Назарбаев поручил вести баланс производства и потребления отечественной продукции

Нурсултан Назарбаев на встрече с акимом Акмолинской области обсудил ряд важных экономических вопросов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
"Президент подчеркнул, что сегодня необходимо укреплять товарный взаимообмен между областями и с этой целью вести баланс производства и потребления в каждом регионе", – указывается в сообщении.
В целом, Сергей Кулагин доложил о росте физических объемов промышленного производства за 2015 год на 6,9%, продукции сельского хозяйства – на 2,1%, строительных работ – на 6,1%, рассказал о предпринимаемых в регионе мерах по сдерживанию роста цен на продовольственные товары и о ходе реализации Карты индустриализации. Так, за последние два года в рамках программы индустриально-инновационного развития был внедрен 21 проект на общую сумму 63,6 млрд тенге с созданием более 1,7 тыс. рабочих мест.
Глава государства и аким области обсудили перспективные проекты в рамках "продовольственного пояса" Астаны.
По итогам встречи Назарбаев дал ряд конкретных поручений.