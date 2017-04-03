Назарбаев посетил многофункциональный спортивный комплекс в Актау
Президент РК Нурсултан Назарбаев прибыл в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства ознакомился с деятельностью спортивного объекта "Спортклуб Маңғыстау-Арена".
Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями спортивной общественности города, в числе которых были многократный чемпион и рекордсмен СССР в спринте А.Туяков, серебряный призер чемпионатов мира по боксу и Олимпийских игр А.Ниязымбетов, а также другие прославленные спортсмены, тренеры и ветераны спорта.
Спортсмены поблагодарили Главу государства за всесторонне оказываемую поддержку и постоянную заботу.
Спортивный комплекс построен на спонсорские средства и предназначен для занятий футболом, баскетболом, волейболом, имеются залы для единоборств и легкоатлетических занятий.
В информации отмечается, что также планируется встреча с общественностью области, посещение многофункционального спортивного комплекса Актауского морского северного терминала, ТОО "Центр производства и логистики Азерсун".