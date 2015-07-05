Назарбаев посетил Открытый турнир по гольфу на Кубок Астаны
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Открытый турнир по гольфу на Кубок Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства поздравил всех с началом соревнований и Днем столицы.
"Мы вместе строили этот прекрасный город, которым сегодня гордятся не только казахстанцы, но и наши гости. Данный гольф-клуб был построен фактически в степи. Сегодня гольф в Казахстане развивается, со временем в Астане появятся новые клубы", – сказал Нурсултан Назарбаев.