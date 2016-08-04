Назарбаев посетит с визитом Турцию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу, 5 августа, посетит с визитом Турцию. Об этом сообщается на сайте администрации турецкого Президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Согласно информации, визит состоится по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе переговоров, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе, планируется обсудить сотрудничество двух стран в разных областях, а также региональные и международные проблемы, говорится в сообщении.