Назарбаев пошутил на тему квалификации врачей

Нурсултан Назарбаев порекомендовал павлодарским врачам не останавливаться на достигнутом и всегда повышать уровень знаний, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
"За прошедшие годы по всему Казахстану было построено 1 300 объектов здравоохранения. Благодаря этому за 10 лет средняя продолжительность жизни увеличилась до 72 лет. Несмотря на кризис, с 1 января мы подняли зарплату медицинским работникам на 28%. Очень важно, что данный центр построен при помощи государственно-частного партнерства, я поддерживаю это направление. Необходимые условия для работы создаются, а врачам следует поднимать свою квалификацию, чтобы трудиться на благо людей", – сказал Глава государства во время посещения Центра нефрологии и эфферентной терапии ТОО "B.B.NURA" в Павлодаре.
В центре Президент осмотрел палаты, ознакомился с основными направлениями деятельности медучреждения, побеседовал с представителями трудового коллектива и медицинскими работниками области.
Во время беседы Нурсултан Назарбаев не только похвалил медработников, но и пошутил на тему квалификации врачей.
"Вы знаете, что врачи бывают трех видов: "от бога", " ну, с богом " и " не дай бог". В Павлодаре как раз врачи от бога", – сказал Президент, добавив, что такие центры должны быть во всех регионах страны.
В свою очередь работники учреждения поблагодарили Нурсултана Назарбаева за внимание к вопросам развития здравоохранения, сообщив, что в ближайшее время планируется открытие нового перинатального центра, построенного по поручению Президента Казахстана.
В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал собравшимся успехов и благополучия.
Медицинское учреждение является крупнейшим диализным центром страны на 25 аппаратов и специализируется на оказании полной нефрологической помощи пациентам с почечной недостаточностью.
Добавим, что в рамках поездки Глава государства планирует посетить ряд объектов, а также принять участие в республиканском форуме трудовых коллективов.