Назарбаев поздравил Кэмерона с победой Консервативной партии на парламентских выборах
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии Дэвиду Кэмерону в связи с победой Консервативной партии на парламентских выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично адресовал поздравления.
"Эта победа является свидетельством очевидной поддержки, оказанной народом Великобритании Вашей политике. Уверен, что Ваша деятельность на посту Премьер-министра внесет вклад в процветание Вашей страны и дальнейшее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией", – говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев пожелал Кэмерону крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов на ответственной должности, а дружескому народу Великобритании – благополучия и процветания.