Назарбаев поздравил Меркель с повторным избранием на пост канцлера

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Ангелу Меркель в связи с ее избранием на пост Федерального Канцлера Германии Федеративной Республики Германия, передает Kazpravda.kz.

"Ваша победа на прошедших парламентских выборах является доказательством доверия, оказываемого гражданами Германии Вам и Вашей политике, направленной на усиление позиций ФРГ в Европе и во всем мире, а также на укрепление социально-экономической ситуации в стране. Я верю, что под Вашим руководством новое Федеральное Правительство Германии внесет свой вклад в динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов на этом ответственном посту, а всему народу Германии – дальнейшего процветания и благополучия", – говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Президента РК.

Напомним, бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель Канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана Канцлером", – заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.

Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Канцлера Герлинд Каснер.

Кандидатуру Меркель выдвинул Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции – дворце Бельвю в Берлине.

Популярное

Все
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Спасатели МЧС Казахстана прибыли в Таджикистан для участия в международных учениях
Минздрав проведет комплексную проверку наркологических центров Казахстана
Стрельба произошла возле резиденции Трампа в Вашингтоне
Казахстанские борцы взяли два "золота" в первый день молодежного чемпионата Азии
Архитектура ценностей и институциональный реализм в культурной стратегии Касым-Жомарта Токаева
Казахстанский тревел-блогер получил международную премию WIBA Awards
Школьники завоевали шесть медалей на международной биологической олимпиаде OIBO-2026
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Стал символом свободы и единства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошан…
Волонтеры получили госнаграды за проведение на высоком уров…
Президент дал ряд поручений акиму Кызылординской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]