Назарбаев поздравил Меркель с повторным избранием на пост канцлера

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Ангелу Меркель в связи с ее избранием на пост Федерального Канцлера Германии Федеративной Республики Германия, передает Kazpravda.kz.
"Ваша победа на прошедших парламентских выборах является доказательством доверия, оказываемого гражданами Германии Вам и Вашей политике, направленной на усиление позиций ФРГ в Европе и во всем мире, а также на укрепление социально-экономической ситуации в стране. Я верю, что под Вашим руководством новое Федеральное Правительство Германии внесет свой вклад в динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов на этом ответственном посту, а всему народу Германии – дальнейшего процветания и благополучия", – говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Президента РК.
Напомним, бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель Канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана Канцлером", – заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.
В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.
Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Канцлера Герлинд Каснер.
Кандидатуру Меркель выдвинул Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции – дворце Бельвю в Берлине.
"Ваша победа на прошедших парламентских выборах является доказательством доверия, оказываемого гражданами Германии Вам и Вашей политике, направленной на усиление позиций ФРГ в Европе и во всем мире, а также на укрепление социально-экономической ситуации в стране. Я верю, что под Вашим руководством новое Федеральное Правительство Германии внесет свой вклад в динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов на этом ответственном посту, а всему народу Германии – дальнейшего процветания и благополучия", – говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Президента РК.
Напомним, бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель Канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана Канцлером", – заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.
В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.
Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Канцлера Герлинд Каснер.
Кандидатуру Меркель выдвинул Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции – дворце Бельвю в Берлине.