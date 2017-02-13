Назарбаев поздравил Штайнмайера с победой на выборах президента Германии

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия, передает Kazpravda.kz.

"Я верю, что Ваш богатый политический опыт и дипломатические навыки послужат во благо будущего страны. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление дружеских и доверительных взаимоотношений Казахстана и Германии, 25-летие времени установления которых мы отмечаем в этом году. Я с теплотой вспоминаю наши содержательные встречи в Астане и Берлине. Казахстан приветствует участие Германии в проводимой в этом году в Астане международной выставке "ЭКСПО-2017". В этой связи я приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом и стать почетным гостем выставки "ЭКСПО-2017", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии мира и дальнейшего процветания.

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