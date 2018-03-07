Назарбаев поздравил женщин с 8 Марта

Президент
1988
Инга Селезнева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с поздравительной речью в честь 8-го Марта перед концертом "Көктем шуағы" в ЦКЗ "Казахстан", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Дорогие женщины, Восьмое марта – это праздник почитания женской преданности и любви, верности семейным ценностям, самоотверженного следования идеалам красоты, спасающей наш хрупкий мир от разрушений. Сильный пол с нетерпением ждет этот праздник, поскольку это единственный день в году, когда женщина соглашается со всем, что говорят в ее адрес. На самом деле, Восьмое марта – это прекрасная возможность для каждого настоящего мужчины проявить свои самые искренние и нежные качества. Ведь заботливая женская душа, любящее сердце вдохновляют нас, наполняют жизнь смыслом", – начал свое выступление Елбасы. 

Президент отметил, что сегодня на хрупких плечах женщин держится все воспитание и образование молодого поколения.

"Именно вы берете на себя основную заботу о наших детях, формируете их мировоззрение и бережно взращиваете в них уверенность в себе и своих силах. Своей верой, надеждой, любовью вы закладываете прочный фундамент успешного будущего нашей страны. Только женщинам по силам главное чудо на земле – рождение новой жизни. Сегодня в Казахстане насчитывается около четверти миллиона обладательниц почетных наград "Алтын алқа", "Күміс алқа". Мама – это не только главное слово в жизни каждого человека, но и ключевой элемент жизнеспособности всего государства. Без любящих женщин, процветающего института материнства не может быть конкурентноспособной страны. Рождение новых граждан, приумножение нации – это главная стратегическая цель нашего государства. Не случайно говорят, что женщины всегда сами создают себе проблемы, ведь мужчин они тоже рожают сами", – сказал Глава государства.

Назарбаев отметил, что женщины выполняют важную созидательную роль в жизни страны, при этом нет такой сферы деятельности, где женщины не смогли бы достичь успехов. 

"Вам покоряются профессиональные спортивные вершины, а также научные и политические олимпы. Сегодня из почти трех тысяч докторов наук  – 60 процентов женщины, почти треть депутатов Мажилиса – представительницы прекрасного пола, доля женщин на государственной службе превышает половину ее состава. Считаю это правильным подходом, способствующим получению эффективности нашего государства. Не зря говорят, что женщины прирожденные менеджеры, поскольку женская интуиция и догадка зачастую более точны, чем мужская логика. Кроме того, слабый пол обладает завидной смекалкой и дальновидностью", – сказал Назарбаев. 

Нурсултан Назарбаев сказал, что казахстанские женщины воплощают в себе восточную мудрость, западную амбициозность и все это умножается на веру в свои силы.

"Говорят, что бы было, если бы все государства возглавляли женщины, точно на планете был бы мир, но некоторые государства не разговаривали бы между собой", – пошутил Президент Казахстана. 

Глава государства отметил, что казахстанские женщины трепетно заботятся о своей семье, близких, в то же время им свойственно высокое чувство ответственности, полная самоотдача в труде, творчестве и бизнесе.

"А ведь при этом еще необходимо найти время для себя, чтобы выглядеть красиво и радовать окружающих. Все это осложняется тем, что необходимо решать вечную проблему гардероба, в котором вроде бы надеть нечего, а вешать некуда, как вам всегда удается решать эту просто непостижимую загадку? Мы искренне восхищаемся вами и гордимся образом современной казахстанской женщины!"– с гордостью сказал Елбасы. 

После трогательной речи, которую оглушительными аплодисментами поддержали женщины в зале, Нурсултан Назарбаев лично вручил награды: "Алтын алқа" Айгуль Тузельбаевой из Южно-Казахстанской области и "Күміс алқа" жительнице Астаны Раушан Аягановой.



"Для меня огромная честь получить награду сегодня из Ваших рук. Каждая казахстанская женщина признательна Вам – за доброту, заботу и поддержку. Ваши пять инициатив вдохновили не только меня, но и весь народ Казахстана, а особенно матерей! Огромное Вам спасибо!" –  сказала многодетная мать Раушан Аяганова. 



После чего Президент отметил, что лично он награды вручил только двум мамам, но при этом в списке их намного больше.





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