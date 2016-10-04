Назарбаев предложил "домашние условия" российскому бизнесу

Нурсултан Назарбаев, выступая на казахстанско-российском бизнес-форуме в Астане, отметил благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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"Мы целенаправленно формируем общие правила игры, понятные для всех производителей и инвесторов. Вкладывая в экономику Казахстана, российский бизнес будет находится почти в домашних для себя условиях. Мы это сделаем", – отметил Президент РК.
В частности, сказал он, в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития в качестве приоритетных определены несколько секторов экономики: нефтепереработка, нефтегазоагрохимия, черная и цветная металлургия, пищевая промышленность, автопром, электротехническое машиностроение.
"За 6 лет осуществления этой программы построены тысячи новейших предприятий на территории Казахстана, созданы миллионы рабочих мест. В приоритетных секторах инвесторы освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного налога на 10 лет, налога на имущества на 8 лет. Также устранены визовые барьеры для граждан 37 государств. Со следующего года список расширен до 56 стран. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены различные меры государственной поддержки", – перечислил Елбасы.
Помимо этого, продолжил он, в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон, с конкретной отраслевой направленностью, "либеральный налоговый режим". Всего у нас существует 13 видов налогов.
"По показателю налогообложения в рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 18-е место среди 189 стран мира. Скажу, что Россия занимает 47-е место, хоть в чем-то мы должны (быть впереди – Прим. ред.)", – пошутил Назарбаев.
Президент сообщил о проводимой второй волне приватизации государственных и квазигосударственных объектов.
"В конкурентную среду передается порядка 800 государственных предприятий на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Продажи осуществляются разными способами – от простых аукционов до прямой адресной продажи стратегическими инвесторами. Полагаю, что российские компании примут активное участие в этом мероприятии", – сказал Глава государства.
Вместе с тем он заметил, что в республике действует более 6 тысяч совместных казахстанско-российских предприятий. И многие бизнесмены из РФ "понимают возможности и долгосрочные перспективы сотрудничества".
Еще одним преимуществом ведение совместного бизнеса и инвестиций в обе страны является Евразийский экономический союз, который дает возможности для свободной торговли с его участниками.
Объем нашей взаимной торговли в докризисный период достигал более 20 млрд долларов, но сейчас снизился на 30%, и знаете по какой причине. Большинство причин – это внешние, это санкции, это снижение стоимости биржевых товаров между нашими странами. Все равно даже за первое полугодие наш товарооборот достигает почти 6 миллиардов долларов. В этих условиях нам надо придать сейчас новый импульс повышению товарооборота, все предпосылки у нас есть, по стоимости вот снизились, а по физическому объему те товары, которые мы торговали, они продолжаются и умножаются.
"Сегодня союз, инициаторами которого были Казахстан, Россия и Беларусь, объединяет уже пять стран, заключено соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, изъявили желание открыть свободную торговлю с нашим союзом КНР, Южная Корея и недавно Сингапур. Сотрудничество с ЕврАзЭС намерены развивать такие страны, как Индия, Египет, Иран, страны АСЕАН и другие. Это говорит о востребованности нашего ЕврАзЭС", – подчеркнул он.
Президент РК обратил внимание на предоставление предприятиям возможности свободной конкуренции на пространстве Союза. Этому будет способствовать дальнейшая унификация законодательств его стран-участниц.
"В текущем году завершится подготовка нового Таможенного кодекса ЕврАзЭС, который значительно упростит все таможенные процедуры между членами Союза. Для торговли с третьими странами применяются единые меры нетарифного регулирования, достигнута договоренность о последовательном, поэтапном создании единого транспортного пространства", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Рассказал Президент и о создании "Международного финансового центра "Астана", который начнет работу с 1 января 2018 года. В МФЦА, заметил он, для инвесторов будут предусмотрены система льгот, а также освобождение от уплаты корпоративного, индивидуального подоходного налогов, налогов на землю и имущество.
"Правовое регулирование будет основано на нормах английского права, с привлечением английского судейского корпуса. В финансовом центре будет действовать упрощенный визовый и трудовой режим. Приглашаем российский бизнес принять активное участие в работе финансового центра", – заключил он.