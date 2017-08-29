Назарбаев предложил провести саммит по ядерной безопасности в Астане
Жания Уранкаева
В ходе торжественной церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил провести глобальный саммит по ядерной безопасности в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам Главы государства, современная реальность такова, что у девяти государств мира содержатся 16 тыс. единиц ядерного оружия и они не намерены от него отказываться.
"Остается открытой перспектива глобального саммита по ядерной безопасности, который проводился по инициативе США. На нескольких таких форумах я участвовал лично. Казахстан готов инициировать обновление глобального саммита по ядерной безопасности, чтобы провести его здесь, в нашей столице – Астане", – предложил Глава Казахстана в ходе своей речи.
Также Нурсултан Назарбаев отметил, что существует стратегия ядерного сдерживания и есть стратегия нераспространения и сокращения ядерного оружия.
"Эти договоры, к сожалению, несовершенны сами по себе. Те, кто нарушают эти договоренности, – это мировые правила – они не несут никакого наказания и нет правил, которые принуждают эти государства выполнять международные соглашения. Казахстан со своей стороны сделал свой выбор. Мы – последовательные сторонники ядерного разоружения и глобальной ядерной безопасности. Мы подписали все конвенции по ядерной безопасности, стали одним из основателей глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом. При этом мы полагаем, что ядерная безопасность может быть только универсальной и не дискриминационной. Именно на это направлена инициатива G-Global, которая объединяет сегодня 190 стран", – заключил Президент Казахстана.
Ранее Нурсултан Назарбаев открыл первый на территории РК банк низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.
Напомним, первый саммит по ядерной безопасности был проведен в Вашингтоне в апреле 2010 года. Его участниками стали представители 47 стран, из них 38 глав государств и правительств. Кроме того, в саммите участвовали руководители таких международных организаций, как ООН, МАГАТЭ, ЕС. На саммите обсуждались вопросы повышения ядерной безопасности и предотвращения угрозы ядерного терроризма, а также конкретные меры, которые могли бы помочь в будущем полностью обезопасить хранение ядерных материалов.