Назарбаев предложил Сенату назначить нового главу Нацбанка

Фото с сайта keden.4u.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к Сенату с просьбой дать согласие на назначение ВРИО помощника Президента Республики Казахстан Данияра Акишева на должность главы Национального банка, передает Kazpravda.kz
.
"Глава государства обратился к Сенату Парламента с просьбой дать согласие на назначение Данияра Акишева на должность председателя Нацбанка", – говорится в заявлении пресс-службы Акорды в официальном твиттер-аккаунте.
Ранее в казахстанских СМИ сообщалось, что Кайрат Келимбетов уходит с должности председателя Национального банка. Были выдвинуты кандидатуры на пост нового главы - это Болат Жамишев либо Григорий Марченко.
Но в пресс-службе Национального банка уход Келимбетова с поста главы финансового регулятора не подтвердили.
Между тем, кандидат на пост главы Нацбанка Данияр Акишев занимает должность ВРИО помощника Президента Казахстана.