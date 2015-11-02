Назарбаев предложил Сенату назначить нового главу Нацбанка

Кадровые назначения
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта keden.4u.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к Сенату с просьбой дать согласие на назначение ВРИО помощника Президента Республики Казахстан Данияра Акишева на должность главы Национального банка, передает Kazpravda.kz

"Глава государства обратился к Сенату Парламента с просьбой дать согласие на назначение Данияра Акишева на должность председателя Нацбанка", – говорится в заявлении пресс-службы Акорды в официальном твиттер-аккаунте.

Ранее в казахстанских СМИ сообщалось, что Кайрат Келимбетов уходит с должности председателя Национального банка. Были выдвинуты кандидатуры на пост нового главы - это Болат Жамишев либо Григорий Марченко.

Но в пресс-службе Национального банка уход Келимбетова с поста главы финансового регулятора не подтвердили.

Между тем, кандидат на пост главы Нацбанка Данияр Акишев занимает должность ВРИО помощника Президента Казахстана.

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