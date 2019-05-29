Назарбаев предложил странам ЕАЭС производить самолеты, летающие на короткие расстояния

Производить самолеты летающие на короткие расстояния. Такое предложение озвучил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нужны проекты, объединяющие все страны-участницы, как например концерн Airbus в ЕС. Они становятся ядром. Надо признать, что в нашем объединении важное место занимает Россия, как производством, так и техническим потенциалом. Тот же Airbus самолеты производится во многих странах Европы. Запасные части там тут и так далее. Все страны привлечены и все страны зарабатывают. И все страны предоставляют рабочие места. Почему нам не подумать о таком проекте в наших странах", – предложил Назарбаев.
По его словам Казахстану не хватает собственных внутренних региональных самолетов.
"Ну ладно Airbus или та же самая в Юго-Восточной Азии авиационная компания. Не хватает самолетов на короткое расстояние. Мы можем их производить. Нам не хватает для сельского хозяйства авиации, которую мы можем производить", – заключил Елбасы.
Напомним, что в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союз.
В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Кыргызской Республики - Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации - Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения - Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев - в качестве почетных гостей.