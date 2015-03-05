Назарбаев пригласил генсека ООН на религиозный форум в Астану Политика 1004

Президент Нурсултан Назарбаев считает важным присутствие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-релиз Сената Парламента, распространенный по итогам визита спикера палаты Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк.



Руководитель секретариата религиозного съезда Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и вручил ему личное послание Президента Казахстана с приглашением принять участие в работе V Съезда, который состоится 10–11 июня 2015 года в Астане.



"Убежден, что Ваше личное участие в V съезде даст всему международному сообществу четкий сигнал о том, что при наличии согласованных действий и взаимной поддержке со стороны религиозных иерархов и политиков человечество сможет эффективно противостоять вызовам современного глобального мира, обеспечивая условия для дальнейшего продвижения по пути прогресса", – сказал председатель Сената.



Вместе с тем, выступая в ООН с презентацией Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Токаев отметил, что Казахстан высоко оценивает многогранную деятельность ООН по продвижению межцивилизационного диалога. "Мы твердо верим, что межрелигиозное и межконфессиональное согласие является важной предпосылкой для создания мира и безопасности. Нам удалось построить свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия. Духовный форум призван объединить усилия религиозных лидеров для продвижения межрелигиозного диалога, миростроительства, предотвращения конфликтов на религиозной почве, выработки новых форм международного сотрудничества. Съезд будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития. Важно, чтобы стороны научились слышать и слушать друг друга", – отметил он.



Астанинский форум, подчеркнул глава секретариата съезда, стал наглядным примером того, что преодоление разногласий между религиями и культурами возможно только через установление мира, взаимопонимания и партнерства между различными народами



Генеральный секретарь ООН высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия и подчеркнул, что созванный по инициативе Назарбаева религиозный форум является важной и эффективной диалоговой площадкой. По словам Пан Ги Муна, ООН будет поддерживать съезд и сотрудничать с Казахстаном с целью продвижения целей и задач форума в мировом сообществе.



По информации пресс-службы Сената, в рамках форума пройдут пленарная сессия и четыре секционных заседания. Темами дискуссий духовного форума станут такие актуальные темы, как: ответственность религиозных и политических лидеров перед человечеством; влияние религии на молодежь; новые тенденции и перспективы взаимодействия религии и политики; диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии.

