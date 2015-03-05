Назарбаев пригласил генсека ООН на религиозный форум в Астану

Политика
1004
Президент Нурсултан Назарбаев считает важным присутствие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-релиз Сената Парламента, распространенный по итогам визита спикера палаты Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. 

Руководитель секретариата религиозного съезда Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и вручил ему личное послание Президента Казахстана с приглашением принять участие в работе V Съезда, который состоится 10–11 июня 2015 года в Астане.

"Убежден, что Ваше личное участие в V съезде даст всему международному сообществу четкий сигнал о том, что при наличии согласованных действий и взаимной поддержке со стороны религиозных иерархов и политиков человечество сможет эффективно противостоять вызовам современного глобального мира, обеспечивая условия для дальнейшего продвижения по пути прогресса", – сказал председатель Сената.

Вместе с тем, выступая в ООН с презентацией Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Токаев отметил, что Казахстан высоко оценивает многогранную деятельность ООН по продвижению межцивилизационного диалога. "Мы твердо верим, что межрелигиозное и межконфессиональное согласие является важной предпосылкой для создания мира и безопасности. Нам удалось построить свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия. Духовный форум призван объединить усилия религиозных лидеров для продвижения межрелигиозного диалога, миростроительства, предотвращения конфликтов на религиозной почве, выработки новых форм международного сотрудничества. Съезд будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития. Важно, чтобы стороны научились слышать и слушать друг друга", – отметил он.

Астанинский форум, подчеркнул глава секретариата съезда, стал наглядным примером того, что преодоление разногласий между религиями и культурами возможно только через установление мира, взаимопонимания и партнерства между различными народами

Генеральный секретарь ООН высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия и подчеркнул, что созванный по инициативе Назарбаева религиозный форум является важной и эффективной диалоговой площадкой. По словам Пан Ги Муна, ООН будет поддерживать съезд и сотрудничать с Казахстаном с целью продвижения целей и задач форума в мировом сообществе.

По информации пресс-службы Сената, в рамках форума пройдут пленарная сессия и четыре секционных заседания. Темами дискуссий духовного форума станут такие актуальные темы, как: ответственность религиозных и политических лидеров перед человечеством; влияние религии на молодежь; новые тенденции и перспективы взаимодействия религии и политики; диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии.

Популярное

Все
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Замначальник отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
Захват заложников в банке в Астане: комментарий главы МВД
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
Четыре человека погибло в огненном ДТП в Атырауской области
Казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости 19 июня
Неизвестный взял людей в заложники в Kaspi Bankе в центре Астаны
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры
Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Президент Германии посетит Казахстан
В Астане освободили захваченных в банке заложников (видео)
Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана
Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024  жителям Семея
Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

Читайте также

Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Ка…
В Тбилиси состоялась церемония приветствия премьер-министра…
Время требует выработки новых подходов в обеспечении безопа…
Дави на газ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]