Назарбаев пригласил короля Саудовской Аравии на Саммит ОИС в Астане
В Эр-Рияде министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов был принят королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства передал саудовскому монарху приглашение Президента Нурсултана Назарбаева на первый в истории Саммит ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября.
По словам казахстанского дипломата, участие короля не только как Хранителя Двух Святынь, но и руководителя одного из крупнейших государств исламского мира, которое выделяет значительные средства на развитие научных исследований и образования, станет важным вкладом в успешное проведение саммита.
В свою очередь король Салман поблагодарил за приглашение, которое он обещал внимательно рассмотреть. По его словам, Казахстан рассматривается как близкое и важное для Саудовской Аравии государство, отношения с которым необходимо развивать и укреплять.
Монарх отметил значение Астанинского процесса для перспективы установления мира и безопасности в Сирии и приветствовал вклад Нурсултана Назарбаева и Казахстана в международные усилия в указанном направлении.
В свою очередь министр озвучил приверженность казахстанской стороны дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Эр-Риядом и благодарность за поддержку Саудовской Аравией международных инициатив лидера Казахстана, важных проектов в социально-экономическом развитии страны, строительстве Астаны и предстоящее участие в EXPO 2017.
В заключение беседы, прошедшей в теплой и благожелательной атмосфере, король попросил передать братские пожелания здоровья, счастья и дальнейших успехов в деятельности Президенту Нурсултану Назарбаеву и благополучия народу Казахстана.
Накануне в рамках визита Кайрата Абдрахманова в Кувейт глава казахстанского внешнеполитического ведомства был принят Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Ахмадом Ас-Сабахом.
Глава кувейтского государства также получил приглашение от Президента Казахстана принять участие в Саммите ОИС по науке и технологиям в Астане. При этом подчеркивалось, что эта ближневосточная страна рассматривается в мире как одна из наиболее конструктивных сил в сложном регионе, оказывающая значительную политическую и финансовую поддержку международным миротворческим и гуманитарным инициативам.
Эмир выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за приглашение и сообщил, что Кувейт приветствует проведение подобного саммита и намерен принять участие в нем. Он также просил передать, что Кувейт будет надежным партнером в реализации всех миролюбивых инициатив Астаны. Обе страны активно работают на то, чтобы создать атмосферу мира и безопасности, решать конфликты не военным путем, а через мирные инициативы, гуманитарную помощь и политические процессы.
Кайрат Абдрахманов также провел переговоры с первым заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом Ас-Сабахом.
В ходе доверительной и дружественной беседы была отмечена схожесть двух стран в приверженности принципам открытости, умеренности, толерантности, как во внутренней политике, так и на региональной и глобальной арене. В этой связи стороны обсудили взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций и кандидатуру Кувейта на членство в Совете Безопасности на 2018-2019 годы.
Глава МИД Кувейта приветствовал мирные инициативы Президента Казахстана и отметил растущее значение Астанинской платформы для международных усилий по разрешению сложных конфликтов современности, особо подчеркнув значение переговорного процесса в столице Казахстана для перспектив мирного урегулирования ситуации в Сирии.
Кайрат Абдрахманов в свою очередь выразил признательность коллеге за ратификацию Кувейтом в числе первых государств-членов Устава Исламской организации по продовольственной безопасности и за значительный финансовый вклад в объеме $10 млн в создание Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане. Он также поддержал работу кувейтской дипломатии по содействию региональным усилиям по разрешению йеменского конфликта.
Стороны также подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества двух стран, отметив первые инвестиции кувейтского частного бизнеса в казахстанский сектор услуг. Хорошие перспективы также имеются для налаживания деловых связей в нефтегазовой сфере и развитии инструментов исламского финансирования. В этой связи отмечена необходимость содержательной подготовки к 4 заседанию Казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии.
Следует отметить, что на средства из гранта Кувейтского фонда арабского экономического развития было разработано технико-экономическое обоснование инфраструктуры Астаны и возведено здание Министерства сельского хозяйства Казахстана (по модели зданий "Кувейт Тауэрс", являющихся архитектурным символом столицы арабского государства), а также реализован ряд проектов в сфере водоснабжения, санитарии и здравоохранения в Кызылординской области.
В целом, визит министра иностранных дел Казахстана по региону позволил провести "сверку часов" с арабскими странами по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Астанинскому процессу. В ходе встреч в конструктивном ключе и с дальновидным подходом активно обсуждались различные аспекты реализации известной инициативы по "всеобщему исламскому сближению", одобренной на Стамбульском саммите ОИС 2016 года. Стороны также закрепили прогресс в развитии двусторонних отношений, особенно на треке экономической дипломатии.