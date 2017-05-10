Назарбаев пригласил нового президента Республики Корея в Казахстан

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с поздравлениями Мун Чже Ину в связи с победой на выборах Президента Республики Корея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому народу мира и процветания.
"Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят обеспечить дальнейшее процветание и развитие Южной Кореи, а также укрепить ее роль на мировой арене. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. С момента обретения независимости нашей страной всесторонне расширяется сотрудничество между Астаной и Сеулом. Я верю, что мы и впредь будем развивать двусторонние отношения в духе стратегического партнерства", – говорится в телеграмме.
Также Нурсултан Назарбаев пригласил Мун Чже Ина посетить Казахстан и обсудить вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Глава государства пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому народу мира и процветания.
"Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят обеспечить дальнейшее процветание и развитие Южной Кореи, а также укрепить ее роль на мировой арене. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. С момента обретения независимости нашей страной всесторонне расширяется сотрудничество между Астаной и Сеулом. Я верю, что мы и впредь будем развивать двусторонние отношения в духе стратегического партнерства", – говорится в телеграмме.
Также Нурсултан Назарбаев пригласил Мун Чже Ина посетить Казахстан и обсудить вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.