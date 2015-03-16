Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в праздновании Наурыза, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"21 марта планируется участие Главы государства в мероприятиях, посвященных празднику Наурыз", – указывается в сообщении.



Кроме этого, 18 марта планируется посещение Нурсултаном Назарбаевым клинико-реабилитационного комплекса Медицинского центра Управления делами Президента, в ходе которого он осмотрит новое здание и ознакомится с деятельностью учреждения, предназначенного для оказания высокоспециализированной медицинской помощи на основе применения современных технологий.



В этот же день, по информации пресс-службы, в Акорде Президент примет верительные грамоты от послов ряда иностранных государств.



"19 марта ожидается открытие республиканского и региональных общественных штабов в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", – сообщает также пресс-служба.

