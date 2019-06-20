Назарбаев примет участие в церемонии открытия спорткомплекса "Үшқоңыр"

Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев примет участие в церемонии открытия нового спортивного комплекса "Үшқоңыр". Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай на странице в Twitte
r, передает Kazpravda.kz
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"Сегодня Елбасы примет участие в церемонии открытия нового спортивного комплекса "Үшқоңыр" в поселке Шамалган", - говорится в сообщении.
Площадь земельного участка составляет здесь шесть гектаров, здания – 7300 кв. метров. Состоит оно из шести блоков. Согласно проекту, в комплексе предусмотрены универсальные залы для игр в волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол с трибунами на 300 мест, залы восточных единоборств, бокса, борьбы, а также тренажерный зал, плавательные бассейны – взрослый и детский.