Назарбаев принял участие в Параде к 70-летию Победы в Пекине

Фото с сайта akorda.kz
Нурсултан Назарбаев в рамках государственного визита в Китай посетил торжественный парад, посвященный 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления японским милитаристам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
В параде также принимают участие более 23 лидеров стран и правительств, руководители международных организаций.
Напомним, что на парад приглашены 5 казахстанских ветеранов
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"Мы с удовольствием пригласили ветеранов, которые принимали участие в войне, особенно на китайском фронте. 70 лет тому назад мы вместе завоевали плечом к плечу победу на фронте и сегодня должны также вместе торжественно отметить незабываемую дату", – подчеркнул зампред председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Сун Цзинъу.
В ходе торжественного марша по площади Тяньаньмэнь пройдут все роды войск КНР, образцы новейшей военной техники, а также подразделения вооруженных сил 17 стран мира.
Казахстан в параде представляют 76 военнослужащих роты почетного караула Аэромобильных войск ВС РК.
"Испытываем огромное чувство гордости, что нам – Роте почетного караула Министерства обороны РК выпала честь представлять Казахстан на параде в Китае. Мы уверены, что достойно представим нашу страну в этом мероприятии. Об этом нам говорят и представители других стран, которые увидели нашу подготовку", – сказал командир РПК МО РК капитан Максат Байжигитов.