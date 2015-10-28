Назарбаев принял верительные грамоты от иностранных послов и представителя ЕС
Ксения Воронина
Верительные грамоты Президенту РК вручили глава представительства Европейского союза в Казахстане Траян Лауренциу Христеа, а также послы: Венгрии в РК – Андраш Барани, Республики Польша – Мачей Ланг, Социалистической Республики Вьетнам – Доан Тхи Хиен Суан, Турции – Невзат Уянык, передает Kazpravda.kz.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев поздравил послов и главу представительства ЕС с началом дипломатической миссии в Казахстане, выразив надежду, что их деятельность будет способствовать развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между странами. Глава государства также подчеркнул, что Казахстан продолжит курс на активное расширение и углубление международных связей.
"Уважаемые послы, Казахстан открыт для конструктивного диалога. И мы будем наращивать всестороннее взаимодействие с государствами и организациями, которые вы представляете", – сказал Президент.
Назарбаев отметил, что Европейский союз является главным инвестиционным и торговым партнером Казахстана. Так, на долю ЕС приходится около половины от общего товарооборота Казахстана и иностранных инвестиций – свыше 100 миллиардов долларов.
Отношения Казахстана и Венгрии, продолжил он, базируются на общности культуры и истории двух народов, взаимном желании наращивать политические, экономические, гуманитарно-культурные связи в рамках стратегического партнерства.
"Мы высоко оцениваем итоги визита Премьер-министра Орбана в Казахстан. Переговоры показали, что развитие казахстанско-венгерского сотрудничества имеет большой потенциал", – сказал он.
Елбасы заявил, что Казахстан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Польшей.
"Наши взаимоотношения поступательно развиваются. На высшем уровне установлен доверительный диалог. Этому способствовала наша недавняя встреча с Президентом Польши в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН. Мы рассчитываем на активизацию торгово-экономических связей и рост взаимной торговли", – указал Президент .
Лидер РК обратил внимание на то, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Социалистической Республикой Вьетнам.
"Мы заинтересованы в расширении представительства вьетнамского бизнеса на территории Казахстана. Мы готовы создавать совместные производства в текстильной и мебельной отраслях, товаров народного потребления", – сказал Назарбаев.
Глава РК отметил, что сотрудничество с Турецкой Республикой является одним из приоритетов внешней политики Казахстана.
"Мы намерены укреплять традиции братской дружбы и сотрудничества, сохранять присущую им динамику, взаимное доверие и углублять стратегическое партнерство. В Казахстане успешно работают турецкие копании. Важно расширять и углублять наше сотрудничество в несырьевых секторах экономики", – сказал Президент.
В заключение Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил послов с началом работы в Астане. "Желаю вам здоровья, успехов и приятного пребывания в Казахстане", – сказал Президент.
Отметим, что, вручая верительные грамоты, иностранный посол вступает в первый официальный контакт с главой государства страны пребывания, и эта встреча имеет большое политическое значение.