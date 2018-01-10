Назарбаев принял верительные грамоты послов 4 стран

Президент
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Верительные грамоты Президенту РК вручили назначенные в Казахстан послы четырех государств: Королевства Швеции – Матс Фойер, Республики Куба – Эмилио Певида Пупо, Индии – Прабхат Кумар, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Майкл Джон Гиффорд, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан с первых дней своей независимости проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на сотрудничество и диалог со всеми членами международного сообщества.

"Одним из наших ключевых партнеров в мире, несомненно, является Великобритания. Сотрудничество между нашими странами строится на прочной основе взаимного уважения и доверия. Сегодня Великобритания является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана. Мой визит в Лондон в 2015 году придал мощный импульс этому плодотворному взаимодействию. Важно шире использовать наш двусторонний потенциал в инновационных и технологических сферах", – сказал Президент РК.

Казахстан, по словам Главы государства, придает особое значение развитию сотрудничества со Швецией. В 2017 году обе наши страны приступили к работе в Совете Безопасности ООН и тесно взаимодействуют по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Мы рассматриваем Индию в качестве важного внешнеполитического и торгового партнера Казахстана. Я искренне рад вступлению вашей страны в ШОС в качестве полноправного члена. Уверен, ваша страна придаст новый динамизм и глубину работе Шанхайской организации сотрудничества", – отметил Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году в Астане прошла встреча Президента РК с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой были предметно обсуждены текущие вопросы двусторонних отношений и даны конкретные поручения ведомствам двух стран по наращиванию темпов торгово-экономического сотрудничества.

"Казахстан заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества с Кубой. В последнее время развитие казахстанско-кубинских отношений активизировалось. В 2016 году состоялся мой первый официальный визит на Кубу. В ходе переговоров с руководством страны мы определили новые перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Следует продолжить целенаправленную работу по наращиванию торгового и политического сотрудничества наших стран", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент РК пожелал дипломатам интересной и плодотворной работы в Астане на благо всестороннего развития отношений между нашими государствами, подчеркнув, что Казахстан создаст для этого все условия.

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