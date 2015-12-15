Назарбаев призвал казахстанцев ценить мир и безопасность в стране
Талгат Исенов
Во время торжественного собрания в "Астана Опере", посвященного наступающему Дню Независимости, Глава государства Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев ценить мир и безопасность в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Идут колоссальные изменения всей архитектуры мира. Обнажились многие проблемы мирового развития. Сегодня 1,2 миллиарда человек живут в ареалах планеты, охваченных конфликтами и нестабильностью. Ежедневно 42 тысячи человек вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности. Свыше 13 тысяч террористических актов унесли жизни 33 тысяч человек. Мы должны помнить об этом и ценить, что живем в совершенно других условиях – в мире и безопасности созидаем свою стабильную и динамичную страну", – сказал Президент.
Назарбаев отметил, что сейчас в обществе идет активное обсуждение ежегодного Послания народу Казахстана, в котором обозначены задачи "уже зрелой страны". "Будущее в XXI веке – это не открытое поле, где можно проложить любые пути. Впереди нас ожидают еще более сложные маршруты, чем в прошлом и настоящем. История никогда не бывает лишь хронологией одних побед. Если всегда все было бы хорошо, не было бы самой истории. Кризисы учат науке побеждать. Поэтому сейчас стабильность приобретает еще большую ценность. Стабильная экономика, стабильная политика, стабильное общество – это курс, который мы всегда проводили", – сказал Президент Глава государства.
Он подчеркнул, что за годы Независимости наша республика совершила невероятный рывок в историческом развитии.
"Наш Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страна Преображенной Великой Степи. Это наше великое детище и наша величайшая гордость. Вне всякого сомнения, будущие поколения казахстанцев по достоинству оценят и будут гордиться нашими свершениями. Они будут находить в нашем опыте примеры мудрости, выверенных действий и несгибаемой стойкости перед любыми трудностями", – сказал Назарбаев.
По словам Президента, несмотря на трудности, 24-й год независимости оставляет в памяти немало волнующих событий, имеющих особую значимость для Казахстана. "Мы сохранили положительную динамику роста нашей экономики. Стартовала вторая пятилетка индустриального развития и программа "Нұрлы Жол". В 2015 году запущено 120 проектов на сумму 800 миллиардов тенге, создано 10 тысяч постоянных рабочих мест, введены тысячи квадратных метров жилья, в которые вселились молодежь и малообеспеченные семьи", – сказал Президент.
Кроме того, он подчеркнул и другие значимые события, произошедшие в жизни страны, – Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию; начал действовать Евразийский экономический союз; в этом году Казахстан вошел в топ-лист 50 ведущих мировых экспортеров, заняв в нем 43-е место.
"У нас растет поколение мобильной, грамотной, креативной молодежи. В этом году состоялся первый выпуск 500 специалистов, подготовленных в Назарбаев Университете, ставшем в один ряд с ведущими вузами мира. Казахстан создал совместно с МАГАТЭ Международный Банк ядерного топлива, который размещается в нашей стране. Наш третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов совершил полет на околоземную орбиту. Мы приступили к выполнению Плана нации. Символично, что его реализацию мы начинаем в канун 25-летия Независимости", – добавил Глава государства.
В целом, он подчеркнул, что путь нашей страны заключается в единстве и согласии. Состоявшиеся в начале года президентские выборы, заметил Назарбаев, показали, что мы успешно становимся нацией единого будущего.
"Хранить и укреплять единство и согласие – непростая работа. Она требует мудрости и такта, дальновидности и взаимоуважения всех граждан нашей страны. Наука утверждает, что каждый этнос на Земле обладает как минимум одним уникальным качеством. Наша жизнь показывает, что у 100 казахстанских этносов есть, по крайней мере, 100 особых и неповторимых черт. И все они в сумме дают уникальное преимущество нашей Единой Нации. Каждый этнос Казахстана – это наше достояние. Многоэтничность – наше общее великое сокровище. Вот уже 20 лет Ассамблея народа Казахстана успешно выполняет миссию главного хранителя этого богатства. Независимый Казахстан – наша большая семья и наш общий дом", – сказал Глава государства.
В завершение Президент Казахстана еще раз поздравил всех с Днем Независимости нашей страны.