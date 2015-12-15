Президент
Назарбаев призвал казахстанцев ценить мир и безопасность в стране
Талгат Исенов
Во время торжественного собрания в "Астана Опере", посвященного наступающему Дню Независимости, Глава государства Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев ценить мир и безопасность в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Идут колоссальные изменения всей архитектуры мира. Обнажились многие проблемы мирового развития. Сегодня 1,2 миллиарда человек живут в ареалах планеты, охваченных конфликтами и нестабильностью. Ежедневно 42 тысячи человек вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности. Свыше 13 тысяч террористических актов унесли жизни 33 тысяч человек. Мы должны помнить об этом и ценить, что живем в совершенно других условиях – в мире и безопасности созидаем свою стабильную и динамичную страну", – сказал Президент.

Назарбаев отметил, что сейчас в обществе идет активное обсуждение ежегодного Послания народу Казахстана, в котором обозначены задачи "уже зрелой страны". "Будущее в XXI веке – это не открытое поле, где можно проложить любые пути. Впереди нас ожидают еще более сложные маршруты, чем в прошлом и настоящем. История никогда не бывает лишь хронологией одних побед. Если всегда все было бы хорошо, не было бы самой истории. Кризисы учат науке побеждать. Поэтому сейчас стабильность приобретает еще большую ценность. Стабильная экономика, стабильная политика, стабильное общество – это курс, который мы всегда проводили", – сказал Президент Глава государства.

Он подчеркнул, что за годы Независимости наша республика совершила невероятный рывок в историческом развитии.

"Наш Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страна Преображенной Великой Степи. Это наше великое детище и наша величайшая гордость. Вне всякого сомнения, будущие поколения казахстанцев по достоинству оценят и будут гордиться нашими свершениями. Они будут находить в нашем опыте примеры мудрости, выверенных действий и несгибаемой стойкости перед любыми трудностями", – сказал Назарбаев.

По словам Президента, несмотря на трудности, 24-й год независимости оставляет в памяти немало волнующих событий, имеющих особую значимость для Казахстана. "Мы сохранили положительную динамику роста нашей экономики. Стартовала вторая пятилетка индустриального развития и программа "Нұрлы Жол". В 2015 году запущено 120 проектов на сумму 800 миллиардов тенге, создано 10 тысяч постоянных рабочих мест, введены тысячи квадратных метров жилья, в которые вселились молодежь и малообеспеченные семьи", – сказал Президент. 

Кроме того, он подчеркнул и другие значимые события, произошедшие в жизни страны, – Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию; начал действовать Евразийский экономический союз; в этом году Казахстан вошел в топ-лист 50 ведущих мировых экспортеров, заняв в нем 43-е место.

"У нас растет поколение мобильной, грамотной, креативной молодежи. В этом году состоялся первый выпуск 500 специалистов, подготовленных в Назарбаев Университете, ставшем в один ряд с ведущими вузами мира. Казахстан создал совместно с МАГАТЭ Международный Банк ядерного топлива, который размещается в нашей стране. Наш третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов совершил полет на околоземную орбиту. Мы приступили к выполнению Плана нации. Символично, что его реализацию мы начинаем в канун 25-летия Независимости", – добавил Глава государства.

В целом, он подчеркнул, что путь нашей страны заключается в единстве и согласии. Состоявшиеся в начале года президентские выборы, заметил Назарбаев, показали, что мы успешно становимся нацией единого будущего.

"Хранить и укреплять единство и согласие – непростая работа. Она требует мудрости и такта, дальновидности и взаимоуважения всех граждан нашей страны. Наука утверждает, что каждый этнос на Земле обладает как минимум одним уникальным качеством. Наша жизнь показывает, что у 100 казахстанских этносов есть, по крайней мере, 100 особых и неповторимых черт. И все они в сумме дают уникальное преимущество нашей Единой Нации. Каждый этнос Казахстана – это наше достояние. Многоэтничность – наше общее великое сокровище. Вот уже 20 лет Ассамблея народа Казахстана успешно выполняет миссию главного хранителя этого богатства. Независимый Казахстан – наша большая семья и наш общий дом", – сказал Глава государства.

В завершение Президент Казахстана еще раз поздравил всех с Днем Независимости нашей страны.

Популярное

Все
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
​​​​​​​Безбумажная среда и цифровизация
​​​​​​​Мнения избирателей услышаны
​​​​​​​Уроки пандемии
​​​​​​​Совершенствуя законодательство
В центре реформ – интересы каждого казахстанца
Не словами, а делами
Паводковое дежавю
​​​​​​​Без регламента нет порядка
Слагаемые успешного сева
​​​​​​​Пока саранча не налетела
17 апреля 2022
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Ограничение на экспорт зерна и муки вводится в Казахстане
Попытку побега из колонии пресекли в Павлодаре
Горящий автомобиль внезапно отъехал от других машин в Павлодаре (видео)
Блогера подозревают в вымогательстве денег у чиновника в Шымкенте
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токаев подписал указ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
16 апреля 2022
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству
Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Нур-Султана
Встречу с резервистами провели в Правительстве РК
Целый год пролежал труп женщины в квартире в Актау
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
16 апреля 2022
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Читайте также

Президент , Видеогалерея
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Президент , Указы и распоряжения , Общество
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токае…
Президент
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подп…
Президент
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021