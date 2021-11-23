Назарбаев прокомментировал решение о сложении полномочий главы "Nur Otan"

Общество
Фото пресс-службы Первого Президента РК
Состоялось расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе заседания Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение о передаче полномочий председателя партии "Nur Otan" Главе государства.

"Я стоял у истоков создания партии, возглавлял её все эти годы и знаю, что будет важным, если партию «Nur Otan» будет возглавлять Президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас так и было. Мы это должны решить, опираясь на Устав партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что партии важно обеспечить своё долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса. Для этого, как сказал Елбасы, партия «Nur Otan» должна постоянно модернизироваться, быть современной и мобильной, оставаться в фарватере изменений, руководствоваться интересами народа, озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения, обеспечивать эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов, а также консолидировать общество вокруг ценностей партии.

"Мы встречаем 30-летие нашей Независимости, достигнув значительных успехов. Нами построено сильное и успешное государство, сформировано единое и сплоченное общество. За годы независимости в Казахстане родилось более 9,5 миллионов детей. Это продвинутое, целеустремленное, высокообразованное и прогрессивно мыслящее новое поколение. Считаю, что историческая миссия этого поколения заключается в сохранении нашей государственности и претворении в жизнь общенациональной идеи "Мәңгілік Ел", - заключил Елбасы.

