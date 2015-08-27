Назарбаев прокомментировал соглашение о создании Банка ядерного топлива

Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, в ходе которой пояснил необходимость создания Банка низкообогащенного урана (БНОУ) на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Akorda.kz
.
"Всех беспокоит, когда какая-либо страна начинает свою ядерную программу с обогащения урана. Это создает риск его незаконного распространения. Мы же создаем условия для использования мирного атома без формирования собственных ядерных циклов", – прокомментировал Президент, отметив, что этот исторический шаг нужно разъяснить казахстанцам.
Глава государства напомнил о закрытии в начале 90-х годов Семипалатинского полигона и отказе от крупнейшего ядерного арсенала.
"Наша страна неуклонно проводит политику нераспространения ядерного вооружения. Думаю, наши взгляды в этом плане схожи", – обратился Назарбаев к делегации МАГАТЭ.
Напомним, в первой половине дня в здании Министерства иностранных дел РК был подписан пакет документов
, предусматривающих строительство БНОУ в Усть-Каменогорске. В этой связи Президент поздравил гендиректора организации с этим событием. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что во время первых раундов переговоров по иранской ядерной программе, прошедших в Казахстане, возможность получения ядерного топлива из запасов такого Банка неоднократно отмечалась казахстанской стороной.
В свою очередь Юкия Амано подчеркнул, что подписание договора стало поистине историческим событием.
"Сегодня страны, которые намерены строить атомные электростанции или рассматривают такой вариант, могут быть уверены в возможности купить низкообогащенный уран, несмотря на любую волатильность на рынке урана. Ваше личное лидерство сыграло ключевую роль в воплощении этой важной инициативы. От имени МАГАТЭ и имени всего международного сообщества мы хотим выразить Вам свою благодарность", – сказал Амано.