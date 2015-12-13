В интервью республиканским каналам Глава государства Нурсултан Назарбаев прокомментировал вопрос о введении в странах ЕАЭС единой валюты алтын, передает Kazpravda.kz
.
"Сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня... Казахстанская валюта зависит от цены на нефть и другие основные экспортные товары. Тем не менее мы никому не отдадим своего политического суверенитета. Независимость – наша главная ценность", – сказал Президент в ходе телевизионного интервью.
Также Глава государства отметил, что дедолларизация в Казахстане не будет идти вразрез с рыночными мерами.
"Дедолларизация означает наши внутренние вопросы, своими инструментами Национальный банк должен это регулировать. В условиях кризиса применяются разные меры, к примеру, во время азиатского кризиса конца 90-х годов в Малайзии запретили вывоз валюты, экспортеров заставили валюту держать внутри страны. Это экстренная и нерыночная мера, сразу хочу сказать, что мы такого делать не будем, это было бы против рыночной экономики и финансовой политики Казахстана", – заявил Назарбаев.