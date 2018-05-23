Назарбаев провел встречу с главами оборонных ведомств государств-членов ОДКБ

"Уставные органы ОДКБ, которые вы представляете, рассмотрят широкий спектр вопросов, включая развитие многостороннего сотрудничества в военной сфере, противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, а также выработку подходов к скоординированной информационной политике", – отметил Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в мире и регионе сохраняется сложная военно-политическая обстановка, активно действуют международные террористические организации и нарастают угрозы информационному пространству.Глава государства отметил важную роль оборонных ведомств и аппаратов советов безопасности в межгосударственной координации, совершенствовании коллективных механизмов, отработке взаимодействия в ходе совместных учений и операций."Совместная деятельность должна вестись в рамках согласованных направлений и в строгом соответствии с уставными задачами, конкретизированными в Стратегии развития ОДКБ до 2025 года. Созданные нами Коллективные силы оперативного реагирования всегда находятся в готовности к выполнению возложенных на них задач", – сказал Президент Казахстана.Нурсултан Назарбаев остановился на результатах учений "Кобальт-2018", прошедших в Алматинской области.Глава государства обратил внимание на важность разработки конкретных программ и планов материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования.Также Президент Казахстана призвал уделять особое внимание практическим мерам в сфере военно-технического сотрудничества, используя для этого возможности выставки KADEX-2018."Сейчас численность Объединенного штаба ОДКБ существенно увеличена, поэтому мы вправе ожидать качественных улучшений в его работе. Наиболее острой проблемой в зоне ответственности ОДКБ и в целом в мире Казахстан считает международный терроризм", – заявил Глава государства.Президент Казахстана указал на эффективность коллективных усилий в деле противодействия международному терроризму.Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах расширения взаимодействия ОДКБ с международным сообществом, выработки эффективных мер реагирования на потенциальные угрозы, а также обеспечения информационной и кибербезопасности.В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности внесут значительный вклад в решение общих задач ОДКБ.