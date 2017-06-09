Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Ирана

Президент Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Глава государства поблагодарил гостя за участие в Совете глав государств – членов Шанхайской Организации сотрудничества и открытии международной выставки "ЭКСПО-2017".
Елбасы отметил, что с удовлетворением воспринял известие о прошедших выборах в Иране, в ходе которых победу одержал действующий Президент Хасан Рухани.
"Я глубоко озабочен происходящими в исламском мире противоречиями и надеюсь на скорое установление взаимопонимания и доверия", – сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь министр иностранных дел выразил признательность за теплый прием и проявленное внимание.
"Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и поступательно развиваются, особенно после совершенных Вами и Президентом Ирана взаимных визитов", – отметил Мохаммад Джавад Зариф.
Также он поздравил Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.