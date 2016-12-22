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Назарбаев провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК
Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании", – сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отметим, что среди вопросов предстоящего заседания – транспортная политика в части ее совместной координации, таможенное законодательство и формирование общего рынка электроэнергетики.

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