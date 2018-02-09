Назарбаев раскритиковал работу акимов по внедрению информсистем в медучреждениях
Инга Селезнева
Президент Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу по внедрению информационных систем в медицинских учреждениях в Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей и Астаны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Самые низкие показатели введения информационных систем в медицинских учреждения ВКО – 21 процент охвата, всего! Даниял, вставай, Актюбинская область – 37 процентов, Астана – 31, вставайте все и стойте, пока не доложите", – возмутился Назарбаев.
"Проблема достаточно простая, мы выделили большие ресурсы в прошлом году – миллиард тенге – на компьютеры и другую технику. К сожалению, Комитет закупок Министерства финансов ни одного компьютера по нашим деньгам не поставил. Мы не сидим на месте, мы закупили первый в нашей стране кабинет робототехники", – оправдался Ахметов.
Также он сообщил, что в области имеется вся инфраструктура, но некоторые нюансы мешают снабдить больницы компьютерной техникой.
Министр финансов Бахыт Султанов парировал главе ВКО и заявил, что ответственность за закуп лежит на МИО.
"У нас только площадки, единый закупщик, техническое задание готовится местным исполнительным органом и возглавляется им же. На нас очень часто перебрасывают эти детали", – ответил Султанов.