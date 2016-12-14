Назарбаев рассказал о достигнутых во время переговоров с Нетаньяху договоренностях
Талгат Исенов
Президент РК Нурсултан Назарбаев и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совместных переговоров провели брифинг для представителей СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства подчеркнул, что переговоры прошли в открытом и конструктивном русле.
"Мы обсудили комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Итоги нашей встречи позволяют с уверенностью сказать, что Казахстан и Израиль могут эффективно взаимодействовать по самому широкому кругу вопросов", – заявил Президент.
Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху уделили особое внимание торгово-экономическим вопросам, отметив негативное влияние неблагоприятной ситуации на глобальном рынке на общий торговый оборот. В этой связи стороны также обсудили, какие возможности можно задействовать для стимулирования экономического взаимодействия.
"Достигнуты договоренности по восстановлению прямого авиасообщения и проработке введения безвизового режима между нашими странами. Такие меры, в свою очередь, должны способствовать углублению двусторонних бизнес-контактов, сотрудничества в области туризма", – сказал Назарбаев.
Как отметил Глава государства, существенным стимулом для развития деловых связей двух стран станет создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем, по которой уже состоялись предметные переговоры.
"Сегодня также состоялся живой и открытый обмен мнениями по международным и региональным вопросам. В качестве важных площадок нашего взаимодействия отмечены ООН, СВМДА и другие многосторонние организации и форумы", – подчеркнул Президент.
Глава государства заявил, что по итогам встречи стороны условились поддерживать регулярный политический диалог, развивать контакты на всех уровнях, а также прилагать совместные усилия для вывода партнерства на качественно новый уровень.
"Уверен, что последовательная реализация договоренностей будет способствовать углублению двустороннего взаимодействия по всем направлениям, которые мы сегодня обсуждали", – отметил Нурсултан Назарбаев.
В завершение брифинга Глава государства поздравил дружественный израильский народ с наступающим праздником Ханука.