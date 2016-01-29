Назарбаев рассказал о принципах "строжайшей экономии" в Казахстане
Талгат Исенов
На XVII съезде партии "Нұр Отан" в Астане Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как нужно экономить в стране, передает Kazpravda.kz.
"Вот "Самрук-Казына" сэкономил 53 миллиарда тенге, Ахметжан Смагулович (Есимов – Прим. ред.) мне докладывал, что на ЭКСПО-2017 было сэкономлено и возвращено государству 155 миллиардов тенге, несмотря на то что там раньше набезобразничали. И ничего, ход подготовки к ЭКСПО-2017 идет нормально", – заявил Назарбаев.
Также, как отметил Елбасы, важной составляющей антикризисной программы является масштабная приватизация.
"Вся система государственных расходов будет строиться на принципах строжайшей экономии. Это не такое уж сложное дело, мы просто сокращаем излишки", – сказал Назарбаев.
Президент в своем выступлении вновь коснулся темы сельского хозяйства, назвав аграрный сектор одним из ключевых драйверов экономического роста.
"Внедрение новых технологий в инфраструктуру производства должно привести к росту сельского хозяйства в полтора раза. Также нам нужно развивать науку и инновации. Как недавно было отмечено на экономическом форуме в Давосе, мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, планету ждут потрясающие открытия", – сказал Назарбаев.
По словам Елбасы, в текущем году в Казахстане заканчивается строительство автодорожной магистрали "Западная Европа – Западный Китай": "На юге Казахстана люди ездят по дорогам, о которых раньше и мечтать не могли".
Глава государства отметил еще два перспективных магистральных направления: Евразийский трансконтинентальный и Транскаспийский маршруты.