Назарбаев: Служить такому народу – огромная честь

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С Днем единства народа поздравил всех казахстанцев Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz."Хочу от души сегодня поздравить с праздником – Днем единства нашей страны! Прошедшие всенародные выборы показали мощь и единство перед всем миром. Благодаря этому единству многоэтнической страны, сплоченности и стабильности мы добились больших успехов", – сказал Президент в своей праздничной речи.Вместе с тем Нурсултан Назарбаев поблагодарил население страны за поддержку его кандидатуры на прошедших выборах."Сегодня – государственный праздник. И у меня есть возможность еще раз от души, от сердца поблагодарить всех казахстанцев, которые меня поддержали. Я получаю сегодня тысячи телеграмм, писем, поздравлений со всех уголков от сельских жителей, рабочих заводов, фабрик, учителей, молодежи, правоохранительных органов. Я всем хочу сказать огромное спасибо. Служить такому народу – огромная честь. Я предан этой работе и все буду делать для того, чтобы Казахстан двигался вперед и народу жилось все лучше и лучше, чтобы нас уважали, чтобы все свои задачи, стоящие перед нами, мы выполнили, выполнили свой долг перед страной, перед будущими поколениями. Поздравляю с праздником!", – добавил Глава государства.В концерте, который проходит перед Дворцом Мира и Согласия, принимают участие звезды казахстанской эстрады, этнокультурные центры республики.