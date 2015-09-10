Назарбаев соболезнует в связи со смертью экс-главы Киргизской ССР
Президент
Жания Уранкаева
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования кыргызстанскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву в связи с кончиной видного государственного деятеля и бывшего руководителя Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме сообщается, что Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине одного из видных руководителей Кыргызстана, патриота своей страны.
"Во время руководства республикой Турдакун Усубалиев внес значительный вклад в укрепление и развитие братской страны, завоевав уважение населения благодаря своему профессионализму и человеческим качествам", – отметил Глава государства.
В завершение Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким Усубалиева.
Напомним, Турдакун Усубалиев с 1961 по 1985 годы руководил Киргизской ССР. Был удостоен различных государственных наград, являлся Героем Кыргызской Республики с вручением особого знака "Ак-Шумкар".
Видный государственный и общественный деятель Турдакун Усубалиев скончался в Бишкеке в ночь с 6 на 7 сентября на 96-м году жизни после продолжительной болезни.