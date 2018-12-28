Назарбаев: Сотрудничество Казахстана и России – эталон для всех уровней власти

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Открытые границы в рамках ЕАЭС сближают государства, а отношения между Казахстаном и Россией можно назвать эталонными на всех уровнях. Такое мнение выразил Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями СМИ, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"ЕАЭС создан в Казахстане в 2014 году и попал сразу в очень тяжелое положение. Как раз в пик кризиса все это происходило, и все думали: будет – не будет. А вот сейчас я могу сказать, что торговля между странами Евразэс в этом году выросла на четверть – 24,5%. Наша. Из них 90% торговля наша с Россией, если всех взять, остальные 10 относятся ко всем странам. Между всеми странами товарооборот сильно вырос и показывает большую полезность для всех. И это мы чувствуем. Во-первых, наш единый таможенный союз, нет барьеров, люди могут проезжать беспрепятственно, рабочая сила, капитал, экономика, промышленность. Это хорошее благо - с соседями общаться беспрепятственно. Это сближает, это создает доверие между государствами, и в целом, это полезно для двусторонних отношений, для экономик каждого из нас. Поэтому я как-то уже говорил, что отношения Казахстана и России эталонные во всех отношениях, на высшем уровне", – сказал Назарбаев.
Президент также прокомментировал сотрудничество стран на уровне министерств.
"Казахстан торгует с 70-ю регионами России, наши области напрямую имеют контакт с российскими регионами. Это тоже очень большое подспорье. Может быть, больше надо в СМИ говорить, что у нас огромное количество совместных предприятий…. По всем направлениям у нас отношения растут, и нерешенных вопросов, каких-то проблемных тем между Россией и Казахстаном сегодня нет. Но поскольку мы соседи, всегда возникают какие-то проблемы, вопросы, какие-то там таможенные, но это на уровне министерств, ведомств решается очень легко, поскольку все знают, общая политика такая. И у руководства России, и у руководства Казахстана - политика на сближение, на сотрудничество, политика на доверительные отношения, и это помогает работать всем структурам и России и Казахстана", – заключил Елбасы.