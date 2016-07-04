Назарбаев сыграл важную роль в деэскалации отношений между Турцией и Россией – обзор турецких СМИ

Президент
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После направления президентом Турции Р.Т. Эрдоганом своему российскому коллеге В. Путину письма, в котором подчеркивается глубокое сожаление турецкой стороны по поводу гибели российского летчика и приносится извинение семье погибшего, Москва ответила взаимностью. Сразу же после этого состоялся долгожданный телефонный разговор между лидерами двух соседних стран после семимесячного безмолвия, сообщает Kazpravda.kz.

Местные эксперты и средства массовой информации в последние дни находились в поисках медиатора, сумевшего призвать к благоразумию турецкую и российскую стороны, для решения тех проблем, которые образовались после инцидента с российским военным самолетом в ноябре 2015 года.

Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, а затем сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлением о том, что Нурсултан Назарбаев внес бесценный вклад в нормализацию всего комплекса отношений между Турцией и Россией.

В этой связи пресс-служба Посольства РК в ТР предлагает подборку материалов турецких печатных и электронных СМИ, которые посвятили свои главные страницы теме урегулирования связей между Анкарой и Москвой при содействии Лидера Казахстана.

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Так, популярная газета "Milliyet" с ежедневным тиражом в 140 тыс. экземпляров разместила материал "Это имя включилось в процесс: Эрдоган и Путин побеседовали", который дает высокую оценку роли Президента РК в вопросе деэскалации турецко-российских отношений.
Рейтинговые турецкие информационные агентства sondakika.com и haber7.com опубликовали статьи "Он примирил Эрдогана и Путина", "Имя, растопившее лед между Турцией и Россией" и "Телефонный звонок Назарбаеву с поздравлениями и благодарностью".

В этих новостях передается, что Лидер Казахстана Н. Назарбаев, известный как Аксакал Тюркского мира, сразу же после начала кризиса между РФ и ТР принял меры для его преодоления. Подчеркивается, что он приложил максимум усилий для позитивного развития турецко-российских отношений. "Принимая 6 февраля 2016 г. премьер-министра ТР А. Давутоглу в Астане, Н. Назарбаев отметил, что эта ситуация наносит ущерб и Казахстану", – приводятся слова Главы государства.

Далее говорится, что казахстанский Лидер не ограничился только заявлениями. "Приложивший немало усилий для турецко-российского сближения в периоды правления Т. Озала и С. Демиреля, а также создавший условия для сближения Эрдогана и Путина, он также действовал в условиях кризиса. В самый пик обострения отношений он призывал стороны к сдержанности. Предпринимал беспрецедентные дипломатические усилия", – отмечают указанные издания.

Заслуживают внимания оценки некоторых турецких аналитиков, которые спрогнозировали, что урегулирование турецко-российских отношений под силу только Президенту РК. В своей авторской статье "Турецко-российская напряженность может быть разрешена под руководством Назарбаева", опубликованной на сайте агентства "Cihan" на английском языке 22 января 2016 года, директор аналитического центра "Ankarapolitikalarmerkezi" Хасан Канболат указал роль и место Казахстана в системе международных отношений. При этом он подчеркнул, что авторитет Президента РК на мировой арене позволит стать медиатором между враждующими сторонами, особенно когда это касается Турции и России.

Газета "Karar", в свою очередь,опубликовала статью "Аксакал включился в процесс и растопил лед во взаимоотношениях с Россией". "Стали известны закулисные процессы в нормализации турецко-российских отношений. Известный как Аксакал тюркского мира Н. Назарбаев предотвратил дальнейшую эскалацию кризиса между Турцией и Россией. Он предложил написать данное письмо и был советником при его написании", – пишет издание.

Таким образом, в подобных материалах, нашедших место на первых страницах турецких СМИ, особо подчеркивается, что Президент РК стал инициатором восстановления турецко-российских отношений, которые постепенно возвращаются на прежний уровень добрососедства.

В целом, вопрос потепления двусторонних турецко-российских отношений остается в Турции самой актуальной и обсуждаемой проблемой. О благодарности Р. Т. Эрдогана к Н. Назарбаеву свидетельствует его инициативный телефонный разговор, в процессе которого турецкий глава пригласил Лидера РК посетить с официальным визитом Анкару в ближайшее время.

Наряду с этим в последние дни в Посольство РК в ТР поступают телефонные звонки и письма из разных уголков страны от представителей экспертных и деловых кругов, задействованных в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли с выражением неподдельной благодарности и признательности Президенту Казахстана Н. Назарбаеву.

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