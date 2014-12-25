Экономика
Назарбаев удовлетворен развитием автомобилестроения в Казахстане
Батырбек Агимбетов
Глава государства Нурсултан Назарбаев остался удовлетворен развитием легкового и грузового автомобилестроения в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz с заседания в Астане, приуроченного итогам реализации индустриальной пятилетки в республике. 
  
"Приятно смотреть, что мы наконец сравнялись с крупными машиностроительными гигантами по строительству автомобилей и грузовиков. Все хотят работать у нас, потому что здесь созданы условия. Нужен хороший маркетинг, улучшать качество, снижать себестоимость. Я был на вашем предприятии. Японские компании тоже собираются расширять свое присутствие в Казахстане. Это тоже очень важно", – сказал Президент во время прямого включения из Костанайской области с завода компании "Allur Group".

Назарбаев подчеркнул, что отечественному автопрому нужны качество продукции и хорошая реклама, чтобы все граждане страны приобретали казахстанские автомобили. 

"Всех казахстанцев мы агитируем покупать наши отечественные автомобили", – призвал Президент РК. 

По информации руководства автомобильного предприятия, к 2018 году мощность завода должна составить 190 тыс. автомобилей в год, что позволит создать до 20 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, достигнута договоренность с французской компанией о старте мелкоузловой сборки автомобилей Peugeot.

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