Назарбаев Университет: есть первый выпуск!

Назарбаев Университет перешел знаковый рубеж, по сути означающий, что проект по созданию в Астане исследовательского вуза международного уровня состоялся, – первые выпускники покинули его стены, получив дипломы, на которых красуется гордая надпись Nazarbayev University. Глава государства, по чьей инициативе в столице было создано новое учебное заведение и чье имя запечатлено в его названии, стал самым важным гостем выпускной церемонии.Президент поздравил выпускников, их родителей, членов попечительского совета, руководство, профессуру и сотрудников университета с первым выпуском. Отдельную благодарность выразил меценатам, чья поддержка помогла развивать вуз.Нурсултан Назарбаев отметил, что церемония вручения дипломов представляет собой важное событие не только для университета, но и для всей республики.– В жизнь всего Казахстана вливаются первые выпускники флагмана высшего образования, первого в нашей истории научно-образовательного центра мирового уровня. Наша страна получает новое поколение молодых, всесторонне подготовленных, квалифицированных специалистов. Это особенно важно сейчас, когда мы приступаем к глубоким преобразованиям на основе Плана нации по модернизации государства, – отметил Президент.Глава государства подчеркнул, что посредством создания университета в Астане сформировался мощный источник глобального образования, который будет питать знаниями, научными открытиями, инновациями экономику и жизнь. Он изменит в лучшую сторону наших людей, привьет им навыки непрерывного обучения, роста профессио­нализма, инициативы и патриотизма.– Это делается для того, чтобы весь Казахстан жил как стабильная и глобально развитая страна, чтобы мы созидали и укрепляли свое государство, расширяли известность и авторитет нашей Родины во всем мире. Давая вам путевку в жизнь, мы решительно приблизились к этой заветной цели, – сказал Нурсултан Назарбаев.Президент обратил внимание на то, что выпускникам выпала честь быть в первых рядах исторического списка университета. Именно по ним и по их делам будут оценивать уровень подготовки в вузе. А это – особая ответственность, подчеркнул Глава государства и выразил надежду, что выпускники не подведут свою alma mater.– Я жду от каждого из вас максимальной самоотдачи и профессионализма. Ваша учеба не заканчивается с получением первого диплома. Она продолжится всю жизнь. Главные жизненные истины вам предстоит обрести только после учебы. Умению их постигать вас и учили в течение пяти лет. Заученное может быстро забыться, если профессия и труд не станут для вас любимым делом всей жизни. Только настоящий профессионал своего дела не просто знает, но и умеет превращать знания в конкретные дела. Верю, что все выпускники университета будут такими профессионалами, – отметил Глава государства.При этом Нурсултан Назарбаев выразил особую надежду, что выпускники не только станут мастерами своего дела, но и всемерно укрепят нравственные ценности казахстанского общества, проявят высокие образцы служения своему Отечеству и внесут большой вклад в приумножение материальных, духовных и культурных богатств нашего народа.Президент напомнил выпускникам о положительных результатах в сфере образования, достигнутых в нашей стране. Так, согласно Индексу развития человеческого капитала, обнародованному Всемирным экономическим форумом, за один год Казахстан поднялся сразу на 8 позиций, переместившись на 37-е место и опередив такие государства – участников Организации экономического сотрудничества и развития, как Португалия, Греция, Испания, Чили, Мексика, Турция, а также Малайзию, Китай, Бразилию.По рейтингу уровня грамотности населения Казахстан занял 33-е место, а по качеству системы образования поднялся сразу на 9 пунктов. В эти успехи, как отметил Нурсултан Назарбаев, большую лепту внес и новый вуз.Глава государства подчеркнул, что выпускники Назарбаев Университета – это основа нового поколения элиты нашего государства.– Вам предстоит развивать страну, вести народ к счастью и процветанию. Я прекрасно знаю, как это нелегко. Сегодня в условиях глобализации вам необходимо стремиться к еще большему, чем просто поддерживать стабильность и набранные темпы развития. Нужно поднимать планку своих притязаний выше головы, сколько бы вам при этом не твердили, что «выше головы не прыгнешь». Если сейчас у вас не будет здоровых и смелых амбиций, то потом сложно будет найти силы, чтобы добиться успеха, – обратился к выпускникам Президент.Нурсултан Назарбаев призвал обладателей дипломов университета проявить работоспособность, предприимчивость и мобильность.– Я вижу, что у нас растет новая генерация управленцев, государственных служащих, бизнесменов и общественных лидеров. Верю, что уже скоро казахстанские специалисты, и в первую очередь выпускники этого университета, продемонстрируют всему миру свою креативность, конкурентоспособность и востребованность. История ведущих университетов мира – это прежде всего история успехов их выпускников. Убежден, у данного университета будет такая же значимая глобальная история великих дел, свершенных его выпускниками, – сказал Глава государства.Президент также обратил внимание, что в эти дни по всей стране получают дипломы тысячи казахстанских студентов.– Поздравляю всех выпускников наших вузов и желаю им найти достойное место в жизни, удачи и счастья. По оценкам ЮНИСЕФ, в Глобальном индексе развития молодежи Казахстан занимает 27-ю позицию. Это выше показателей таких стран, как Франция, Турция и Швеция. Все, что мы делаем сегодня, мы делаем для вас и вашего будущего. Сегодня перед вами открыт весь мир. Вы живете в интересное время и растете вместе со страной, идущей семимильными шагами в будущее. Все это благодаря миру и стабильности в нашем обществе. Поэтому ваша главная миссия – укрепление единства и согласия в стране. Всем желаю мира и доброго жизненного пути, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.После выступления Глава государства вручил дипломы ряду выпускников-отличников Назарбаев Университета.Выпуск Назарбаев Университета 2015 года – первый и особенный. Церемония навсегда будет вписана в историю вуза и положит начало добрым традициям, связанным с окончанием обучения для все новых и новых студентов. И в этом плане она, определенно, удалась – серьезная и трогательная, яркая и праздничная. Запоминающаяся.Началась церемония с колоритного шествия. Выпускники, облаченные в черные мантии и черные академические шапочки с золотыми кистями, прошествовали в конференц-зал нового корпуса (кстати, выпускной стал первым мероприятием, прошедшим в его стенах), вслед за штандартом с гербом своего факультета.Следом за ними в ярких цветных мантиях появились профессора и преподаватели, руководство университета, в том числе президент вуза Шигео Катсу, министр образования и науки Аслан Саринжипов.Обращаясь к выпускникам, Шигео Катсу подчеркнул, что вуз гордится своими первыми выпускниками, которые смогли с успехом завершить обучение. Он выразил уверенность, что обладатели дипломов Назарбаев Университета смогут соответствовать высоким ожиданиям, возложенным на них, и подчеркнул, что alma mater всегда будет верить в них и поддерживать.Напутствуя вчерашних студентов, президент вуза выразил надежду, что Назарбаев Университет научил их думать и делать то, в чем они видят свое призвание. Он пожелал им не бояться рисковать, но всегда помнить и соответствовать тем качествам, которые должны быть у выпускника Назарбаев Университета, вне зависимости от того, какую дорогу в жизни каждый для себя выберет.– В этот день особенно хочется поблагодарить Президента Нурсултана Назарбаева, без которого все мы здесь сегодня не собрались бы. Его поддержка для нас всегда была и остается самой ценной и значимой. Вместе с тем Глава государства ставит перед нами высокие задачи, и эти ожидания мы должны оправдать, – подчеркнул президент вуза.Вслед за этим он выразил слова благодарности административному и профессорско-преподавательскому составу Назарбаев Университета, который принимал непосредственное участие в становлении вуза. Сказал «спасибо» партнерам, спонсорам и всему народу Казахстана, всем, кто поверил в этот проект, оказал и продолжает оказывать помощь в дальнейшем его продвижении.Также Шигео Катсу попросил выпускников всегда помнить о том, какой привилегией было учиться здесь и никогда не терять связи со своей alma mater.– Это ваш последний день в вузе, но это же и первый день вашего блестящего будущего. Кем бы вы ни стали, объединять вас будет одно – у вас у всех дипломы Назарбаев Университета. Вы всегда будете в своем резюме иметь строчку, в которой звучит имя Президента. И это огромная ответственность, – напомнил выпускникам министр образования и науки Аслан Саринжипов.…В завершение церемонии президент вуза Шигео Катсу попросил Главу государства сказать финальное напутствие завершившим свое обучение студентам.– В добрый путь, выпускники! – сказал Президент, и в тот же момент взметнулись вверх академические шапочки первых обладателей дипломов Назарбаев Университета.Всего первыми выпускниками Назарбаев Университета стали 446 студентов. Наибольшее их число прошли обучение в школах гуманитарных и социальных наук, инженерии, наук и технологий, а также высших школах образования, государственной политики и бизнеса. В числе самых востребованных у учащихся специальностей – «компьютерные технологии», «инженерная механика», «робототехника и мехатроника», «управление образованием», «биологические науки», «электрическая и электронная инженерия», а также «строительная инженерия».Выступая на церемонии, представители выпуска-2015 Назарбаев Университета, а также преподаватели, обучавшие их в течение нескольких лет, благодарили Главу государства за созданные в вузе условия, отметив, что направят свои усилия на дальнейшее развитие нашей страны.Одна из ярких выпускниц 2015 года – Айсулу Айтбекова, обучавшаяся в Школе инженерии и единственная из всего выпуска окончившая вуз с GPA 4.0 (Grade Point Average – средний балл, определяющий успеваемость студента, 4.0 – показатель «круглого» отличника в учебе). На сегодня девушка уже имеет приглашение в такие ведущие американские вузы, как Стэнфорд, Принстон, Массачусетский институт технологий.– Моя учеба и студенческая жизнь в Назарбаев Университете сопровождались чувствами гордости и ответственности. Мы, первые выпускники, должны соответствовать самым высоким стандартам и ожиданиям нашего Президента и нашей страны. Я обещаю, что внесу свой вклад в развитие Казахстана, – отметила А. Айтбекова, выразив слова признательности Главе государства за инициативу создания в Астане такого сильного вуза мирового уровня.Стоит отметить, что многие из нынешних выпускников уже имеют престижные приглашения от вузов, найти работу им тоже, пожалуй, не составит труда. А ведь в этом и заключалась идея нового университета в Астане – стать колыбелью новых кадров для инновационной экономики будущего. Университет и его выпускники призваны внести решающий вклад в технологический рывок и духовное развитие Казахстана в ХХI веке.…На сегодня общее количество студентов с момента основания вуза возросло до 2 800. Абитуриенты, получившие наивысшие результаты по итогам вступительных экзаменов, обучаются в университете на условиях предоставления государственного образовательного гранта, покрывающего расходы на весь период обучения. Ежегодно обладателями гранта становятся 500 человек.Напомним, что впервые идею создания в Астане нового вуза Глава государства озвучил в своем Послании народу Казахстана в 2006 году – тогда он высказал мнение, что для формирования уникальной академической среды в столице необходимо создать престижный университет международного уровня. Уже на следующий год началось строительство корпуса учебного заведения, а его открытие состоялось в июне 2010-го. В сентябре того же года Назарбаев Университет принял своих первых студентов, которые начали обучение по программе предвузовской подготовки Foundation.С тех пор вуз не перестает расти и развиваться, не просто доказывая свою жизнеспособность, а демонстрируя исключительную важность для будущего страны.