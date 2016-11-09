Президент

Назарбаев возложил венок к кенотафу памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Ксения Воронина
Нурсултан Назарбаев посетил Мемориальный парк мира Хиросимы в рамках официального визита в Японию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к кенотафу памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

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Также Президент Казахстана осмотрел экспозиции в Мемориальном музее мира.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев прибыл в Японию 6 ноября.

Отметим, что  ежегодно 6 августа в парке проходит уже традиционная мемориальная церемония памяти жертв атомной бомбардировки с участием официальных лиц Японии и зарубежных гостей.

На территории в 122 000 квадратных метров находятся Мемориальный музей мира, множество памятников, ритуальный колокол и кенотаф. Музей представляет собой комплекс из двух корпусов.

Экспозиция Восточного зала посвящена предпосылкам атомной бомбардировки, участию Японии во Второй мировой войне, общей информации о Ядерном веке.

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