Назарбаев возложил венок к кенотафу памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Нурсултан Назарбаев посетил Мемориальный парк мира Хиросимы в рамках официального визита в Японию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе посещения Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к кенотафу памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
Также Президент Казахстана осмотрел экспозиции в Мемориальном музее мира.
Напомним, что Нурсултан Назарбаев прибыл в Японию 6 ноября
.
Отметим, что ежегодно 6 августа в парке проходит уже традиционная мемориальная церемония памяти жертв атомной бомбардировки с участием официальных лиц Японии и зарубежных гостей.
На территории в 122 000 квадратных метров находятся Мемориальный музей мира, множество памятников, ритуальный колокол и кенотаф. Музей представляет собой комплекс из двух корпусов.
Экспозиция Восточного зала посвящена предпосылкам атомной бомбардировки, участию Японии во Второй мировой войне, общей информации о Ядерном веке.