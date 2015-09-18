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Назарбаев встретился с экс-президентом Израиля Шимоном Пересом
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с бывшим израильским Президентом Шимоном Пересом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сообщается, что стороны обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.

Нурсултан Назарбаев и Шимон Перес также затронули ключевые аспекты дальнейшего расширения двусторонних экономических и инвестиционных связей.

Елбасы поблагодарил Переса за визит и большой вклад в укрепление дружественных и доверительных отношений между странами.

Государственный деятель Израиля дважды был Премьер-министром своей страны (1984–86 и 1995–96). В период с 2007 по 2014 годы занимал пост президента.

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