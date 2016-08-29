Назарбаев встретился с главой Межпарламентского союза Сабером Чоудхури
Айнур Курамысова
Президент Нурсултан Назарбаев провел встречу с заслуженным деятелем культуры России, писателем Леонидом Млечиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Были обсуждены состояние и перспективы современной литературы, а также актуальные вопросы общественного развития. Млечин сообщил о своих последних произведениях и дальнейших творческих планах", – говорится в сообщении.
Глава государства обратил внимание на значительный вклад писателя и всех представителей литературы в культурное и духовное обогащение читателей, а также пожелал новых успехов в работе.
Кроме этого, Президент встретился с председателем Межпарламентского союза Сабером Чоудхури. В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия и дальнейшего углубления сотрудничества с организацией. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.
Глава государства поблагодарил Чоудхури за визит в нашу страну для участия в Международной антиядерной конференции.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важную роль тесных связей между членами парламентов разных стран и объединения их для совместной деятельности по укреплению международной безопасности и построению мира, свободного от ядерного оружия.
В свою очередь Чоудхури поблагодарил за оказанный прием и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего развития стратегических и дружеских отношений с нашей республикой.