Политика
Назарбаев встретился с руководителями турецких компаний
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителями холдингов и компаний Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие руководители порядка 25 компаний Турции, среди которых Ulker Group, Turkuaz Group, Yildirim Group, Yildiz Holding, Akfel Holding, Aselsan Electronic, Acibadem.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных проектов в различных областях сотрудничества.

Главы компаний выразили благодарность за созданные в Казахстане условия для иностранных инвесторов, что открывает возможности для расширения взаимодействия с казахстанскими партнерами.

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Президент Казахстана обратил внимание, что в настоящее время в нашей стране осуществляют деятельность более 1 600 компаний с участием турецкого капитала, а также проживают порядка 15 тысяч граждан Турции.

"Несмотря на имеющиеся трудности, товарооборот между двумя странами превышает 2 миллиарда долларов. Согласно договоренности с Президентом Реджепом Эрдоганом, нам необходимо довести этот показатель до 10 миллиардов. За последние десять лет объем инвестиций, вложенных в нашу экономику турецким бизнесом, превысил 2 миллиарда долларов. В прошлом году из десяти иностранных компаний, ведущих в Казахстане активную инвестиционную деятельность, три были турецкими. К примеру, сейчас реализуется 91 совместный проект Казахстана и Турции на общую сумму порядка 3 миллиардов долларов", – сказал Глава государства.

Назарбаев отметил широкие возможности, предоставляемые в нашей стране для бизнеса, в контексте членства в ЕАЭС и соседства с Китаем.

Президент также рассказал участникам встречи о реализуемых в Казахстане Пяти институциональных реформах, в рамках которых предусмотрены меры по созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов.

"Кроме того, наша страна активно выполняет программу "Нұрлы жол", по своим целям схожую с инициативой КНР "Экономический пояс Шелкового пути". В рамках данного плана в нашей стране ведется масштабная работа в сфере инфраструктурного развития", – отмечается в пресс-релизе.

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Назарбаев выразил уверенность, что возможности "Нұрлы жол", наряду с Программой индустриально-инновационного развития, могут быть эффективно использованы и турецкими компаниями.

Президент также пригласил турецкие компании к участию в предстоящей выставке "ЭКСПО-2017".

Глава государства выразил поддержку всем озвученным в ходе встречи предложениям и инициативам, подчеркнув, что в нашей стране деятельности бизнесменов из Турции будет оказано всяческое содействие.

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