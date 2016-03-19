Назарбаев выразил соболезнование Президенту России

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Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью пассажиров при крушении пассажирского самолета Boeing в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели людей в результате крушения.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших.
Напомним, пассажирский Boeing 737-800 NG авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился
в субботу утром при заходе на посадку. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек.
Граждан Казахстана среди пассажиров и членов экипажа нет, сообщили в МИД республики.
"По информации руководства авиакомпании Flydubai, граждан Казахстана на борту самолета не было", – сказал агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.
Аэропорт в течение суток не будет принимать и отправлять рейсы. Прибывающим в аэропорт родственникам погибших будет оказываться психологическая и медицинская помощь. Сейчас в аэропорту дежурят 17 бригад скорой помощи.
Для расследования причин авиакатастрофы в Ростове ожидается прибытие комиссии Росавиации и Минтранса России.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 20 марта в Ростовской области днем траура по погибшим в авиакатастрофе.