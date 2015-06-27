Президент Назарбаев выразил соболезнования эмиру Кувейта в связи с гибелью людей в теракте Шынар Оспанова

Президент Казахстана выразил соболезнования эмиру государства Кувейт Сабаху аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о многочисленных невинных жертвах и пострадавших в результате террористического акта.



"Мы полностью поддерживаем все усилия и шаги международного сообщества в борьбе с угрозой международного экстремизма и терроризма", – отмечается в телеграмме.



Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также братскому народу Кувейта, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

