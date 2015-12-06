Назарбаев выразил соболезнования Президенту Азербайджана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с пожаром на месторождении Гюнешли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме Нурсултан Назарбаев отметил, что со скорбью воспринял известие о происшествии, повлекшем человеческие жертвы.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.