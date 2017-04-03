Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Потрясены этой трагической вестью и искренне разделяем боль утраты вместе с народом Российской Федерации", – отмечается в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.
Напомним, взрыв произошел
в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что, по предварительным данным, девять человек погибли и более 20 пострадали.