Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

Президент
1054
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Потрясены этой трагической вестью и искренне разделяем боль утраты вместе с народом Российской Федерации", – отмечается в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.

Напомним, взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что, по предварительным данным, девять человек погибли и более 20 пострадали. 

